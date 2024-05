Graceland je trenutno jabolko spora s podjetjem Naussany Investments, ki trdi, da je bilo posestvo v pogodbi, ki jo je podpisala Lisa Marie, določeno kot jamstvo za kredit, ki ga pokojna ni nikoli odplačala. Njena hči zdaj trdi, da je ta pogodba lažna, podpis njene matere pa ponarejen. Štiriintridesetletnica je tako začela pravne postopke, da bi ustavila načrtovano prodajo. Omenjeno podjetje za zdaj še ni podalo javnega komentarja. Riley Keough ob strani stoji tudi podjetje Elvis Presley Enterprises, ki skrbi za Graceland, pri katerem prav tako pravijo, da kredita nikoli ni bilo in da Lisa Marie nikoli ni podpisala njihove pogodbe.

Elvis je dvorec Graceland kupil leta 1957. V njem je živel vse do svoje smrti. Leta 1980 so posestvo spremenili v zgodovinski glasbeni park in ga odprli za javnost. Danes vsako leto privabi okoli 600.000 obiskovalcev.