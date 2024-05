Clooney na odru, žena nad Netanjahuja

Ameriški filmski igralec, producent, scenarist in režiser George Clooney se bo prvič predstavil na broadwayskih odrskih deskah, in sicer prihodnje leto, ko bo z glavno vlogo nastopil v predstavi Lahko noč in srečno. Premiera naj bi se zgodila prihodnjo pomlad. »V čast se mi bo vrniti na oder po toliko letih,« so pri STA povzeli Clooneyjev zapis, v katerem je dodal, da si vsak igralec želi nastopiti na Broadwayu.