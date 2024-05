Zdravstveni strokovnjaki so takrat v preiskavah ugotovili, da je smrt povzročila velika količina ketamina oziroma učinkovina buprenorfina (ki se uporablja za zdravljenje depresije), zaradi česar je Perry preobremenil srčno-žilni sistem, se onesvestil in potonil. Smrt so označili za nesrečo. Pred smrtjo se je Matthew Perry medicinsko nadzorovano zdravil s ketaminom zaradi težav z depresijo in anksioznostjo. Pozornost losangeleške policije je pritegnil podatek, da je imel igralec zadnje tovrstno predpisano zdravljenje teden in pol pred smrtjo. Losangeleška policija v preiskavi, za katero še ni jasno, kako dolgo bo trajala in s kom vse nameravajo opraviti razgovore, sodeluje z ameriškim uradom za boj proti drogam in državno poštno inšpekcijsko službo.

Zvezdnik ene najbolj priljubljenih humorističnih serij na svetu Prijatelji, v kateri je upodobil sarkastičnega Chandlerja Binga, se je že na vrhuncu slave in pred njo boril z odvisnostjo od protibolečinskih tablet in alkohola ter se večkrat vključil v program rehabilitacijskih klinik. Zaradi zlorabe substanc se ni spominjal treh let snemanja serije Prijatelji, je leta 2016 povedal za BBC Radio 2. V svoji avtobiografiji Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, ki jo je izdal leta 2022, je zapisal, da je bil od leta 2001 večinoma trezen.