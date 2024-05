Sunak in Starmer v bitko za Britanijo

Britanci so jih pričakovali oktobra ali novembra, pa je Rishi Sunak, že peti britanski konservativni premier v zadnjih štirinajstih letih in že drugi zapored, ki ga na Downing Street 10 niso poslali volilci, nenadoma, kot strela z jasnega, parlamentarne volitve razpisal za 4. julij. Zakaj? Zaradi mešanice strahu, da ga bodo tekmeci v stranki zaradi novih pričakovanih političnih polomij izselili iz premierskih prostorov, še preden bo določil datum volitev, in navdušenja nad nenadnim nepričakovanim znižanjem inflacije in zvišanjem gospodarske rasti, ki naj bi dokazovala, da njegov načrt deluje.