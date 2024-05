Okuse podeželja pripeljali k zmaju

Pod Plečnikovimi arkadami, kjer že nekaj let domuje Učilna okusov, je z razširjeno ponudbo zaživela trgovina Pri zmaju, ki se lahko pohvali z bogato ponudbo hrane in izdelkov s slovenskega podeželja. Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je našla partnerja v Zadružni zvezi Slovenije in 13.500 kmetijah, ki jih zadruga povezuje.