Do končanega aprilskega roka za prenos prijav za vpis v srednje šole se je za prihodnje šolsko leto prijavilo 22.971 kandidatov: 745 v programe nižjega poklicnega izobraževanja, 4721 v programe srednjega poklicnega izobraževanja, 9808 v programe srednjega strokovnega izobraževanja in 7697 v gimnazijske programe. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje (MVI) zaznavajo, da se tudi letos nadaljuje trend povečanega zanimanja mladih za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja, tako kot vsako leto pa se je tudi letos največ kandidatov prijavilo v programe srednjega strokovnega izobraževanja. Sledijo mu gimnazijski programi in programi srednjega poklicnega izobraževanja.

Glede na ugotovitve MVI sta se deleža prijavljenih v gimnazijske programe in v programe srednjega strokovnega izobraževanja v primerjavi s preteklimi leti zmanjšala, na račun tega pa se je nekoliko povečal delež prijavljenih v programe srednjega poklicnega izobraževanja.

Januarja razpisano število (26.066) mest za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto se je sicer v tem mesecu še nekoliko povečalo. Na MVI so namreč za programe, kjer je število prijav preseglo število razpisanih mest, prostorske in kadrovske zmogljivosti šole pa to omogočajo, zagotovili dodatnih 589 vpisnih mest v obliki dodatno razpisanih oddelkov. Po novem je zagotovljenih tudi dodatnih 425 mest v okviru že razpisanih oddelkov, predvsem v gimnazijskih programih šol v večjih središčih, ki so se odločile, da bodo na mesta, ki so sicer rezervirana za ponavljalce, ali celo v okviru oblikovanja nadnormativnih oddelkov sprejele novince.

Več jih je ostalo v lokalnem okolju

Na MVI zaznavajo, da se je letos v nasprotju z minulimi leti več kandidatov iz manjših krajev ali krajev, ki so blizu večjih središč, odločilo za vpis v šole v svojem lokalnem okolju, primerjava s podatki iz preteklih let pa je pokazala tudi večjo porazdeljenost kandidatov med posameznimi šolami in vrstami programov. Potem ko je bil v preteklosti še posebno velik pritisk na šole v Ljubljani in Celju, tega letos na šolskem ministrstvu niso zaznali.

Dijaki se bodo v vajeniški obliki tudi v prihodnjem šolskem letu izobraževali v 21 programih na 18 šolah, programaza tesarja in pečarja – polagalca keramičnih oblog pa se bosta z novim šolskim letom izvajala tudi na Srednji gradbeni, geodetski, okoljevarstveni šoli in strokovni gimnaziji Ljubljana.

Trenutno je sicer na programe v vajeniški obliki izobraževanja skupno prijavljenih 193 kandidatov, za novince pa je še vedno na voljo tudi okrog 3600 prostih mest v programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, pa tudi v gimnazijskih programih šol v krajih zunaj večjih središč.

Omejen vpis na 58 šolah Potem ko so lani vpis v prvi letnik omejili na 70 srednjih šolah in gimnazijah po državi, je letos to storilo 58 srednješolskih izobraževalnih ustanov, a so na MVI poudarili, da večina teh šol nima posebnih presežkov prijavljenih. Izbirnega postopka se bo zaradi omejitve moralo udeležiti 35,7 odstotka kandidatov (lani 45,9 odstotka). V programih z omejitvijo vpisa je prijavljenih 8206 kandidatov (lani 10.516). V Ljubljani so vpis med drugim omejili na ekonomski, zdravstveni in frizerski šoli, medijski in grafični šoli, šoli za oblikovanje in fotografijo, šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, elektrotehniško-računalniški šoli in strokovni gimnaziji, v šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije ter na gimnazijah Šiška, Šentvid, Moste in škofijski klasični gimnaziji.