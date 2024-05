Poziv za bolj usklajen javni potniški promet

Koalicija za trajnostno prometno politiko je predstavila predlog, da se tudi pri nas vzpostavi taktni vozni red. Na tak način bi se vozni redi železnic in avtobusov uskladili na način, da se karseda zmanjša čas prestopanja. Na zahodu je to standard že desetletja, pri nas se s tem odlaša. Predlog so podkrepili s študijo in analizo obstoječega stanja na področju železniške infrastrukture.