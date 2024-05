EU ima do velikega navala kitajskih električnih avtomobilov na svetovni trg drugačen odnos kot ZDA, kjer je prejšnji teden predsednik Joe Biden postavil 100-odstotne carine namesto dosedanjih 25-odstotnih. V EU so carine za kitajska električna vozila 10-odstotne, julija se bodo povečale na 20 odstotkov. Zlasti Nemčija nasprotuje zviševanju carin, saj je velika izvoznica na Kitajsko in se boji povračilnih ukrepov Pekinga. BMW, na primer, proda na Kitajsko tretjino vseh svojih avtomobilov, Mercedes petino.

Velikanski dvig carin v ZDA, sicer tudi na sončne elektrarne in nekatere druge kitajske izdelke, se je zgodil predvsem zato, ker hoče Biden s protekcionističnimi ukrepi premagati protekcionista Donalda Trumpa na novembrskih predsedniških volitvah. Pridobiti hoče glasove delavcev. A prav ti so skupaj s srednjim slojem zaradi dviga cen izdelkov običajno žrtev takšne trgovinske vojne, kot zdaj poteka med ZDA in Kitajsko.

Sicer imajo ZDA – drugače kot EU – ogromen, 400 milijard dolarjev velik primanjkljaj v trgovini s Kitajsko, ki pa se ne bo zmanjšal zaradi omenjenega štirikratnega povečanja carin na električne avtomobile, saj jih Američani doslej niso uvažali. Carine na druge izdelke naj bi ga zmanjšale le za 4 odstotke.

Izjemno pomemben Bidnov protekcionističen ukrep je bil pred dvema letoma Inflation Reduction Act, s katerim je zagotovil subvencije za domača podjetja. Med drugim so se za 36 odstotkov povečale investicije v zelene tehnologije. Sicer ZDA ostajajo vodilne v mnogih tehnologijah. Njihov letni BDP je 28.000 milijard dolarjev, medtem ko je kitajski BDP okoli 20.000 milijard, podobno torej kot v EU, ki pa tehnološko zaostaja, saj v svetu med 20 najpomembnejšimi tehnološkimi podjetji ni nobenega iz EU.

Stellantis je kapituliral

Iz Francije pa je prišla novica, da bodo trgovine Peugeot-Citroëna v devetih evropskih državah septembra začele prodajati kitajske električne avtomobile. Eden naj bi stal manj kot 20.000 evrov. Še lani se je glavni direktor Carlos Tavares pritoževal, ker imajo kitajski proizvajalci avtomobilov tako lahek dostop do trga EU. Tavares vodi skupino Stellantis, v kateri so poleg Peugeot-Citroëna še Fiat, Opel, Chrysler, Alfa Romeo, Lancia, Maserati in Jeep. Zdaj pravi, da bo dobičke od te preprodaje kitajskih električnih avtomobilov investiral v razvoj tehnologije. Menda bo poskušal kopirati kitajsko tehnologijo.

Toda ali ne bo Stellantis pripeljal lisico v kokošnjak, saj bodo poceni kitajski električni avtomobili povsem onemogočili evropske proizvajalce v obdobju zelenega prehoda, ko se bo prodaja električnih avtomobilov samo še povečevala? Stellantis se tako iz največjega evropskega proizvajalca avtomobilov počasi spreminja v največjega evropskega preprodajalca vozil. Pred nekaj dnevi je Tavares izjavil: »Kaj hočemo, Kitajci bodo imeli konec tega leta 10 odstotkov evropskega trga, z menoj ali brez mene.« Menda je njihov cilj sto odstotkov evropskega trga, kot so to praktično že dosegli s sončnimi elektrarnami.

Zdi se, da evropski proizvajalci avtomobilov niso pripravljeni prevzeti bremena zelenega prehoda, katerega vrhunec bo leto 2035, ko se v EU ne bo smelo več proizvajati avtomobilov na bencin in dizel. Namesto da bi sprejeli izziv in na veliko investirali v razvoj električnih avtomobilov, s tem bi sicer tudi tvegali, se raje povezujejo s kitajskimi proizvajalci kot podrejeni. In če so nekoč Kitajci kopirali evropske proizvajalce, naj bi bilo zdaj obrnjeno. Glavni direktor Renaulta Luca deo Meo trdi, da so kitajski proizvajalci električnih avtomobilov za eno generacijo v prednosti pred evropskimi. V Volkswagnu pa ocenjujejo, da bi potrebovali dve leti, da dohitijo kitajske tekmece.

Zakaj prednost Kitajcev pred EU?

Gre za to, da kitajska država že okoli 20 let investira milijarde v razvoj električnih avtomobilov in sploh v zelene tehnologije. Ko so pred 20 leti videli, da zaostajajo v tedanji tehnologiji za Zahodom, so v želji, da bi tudi sami postali tehnološko razviti, dolgoročno stavili na industrijo prihodnosti, v zeleno industrijo. Pri tem jih je vodila tudi želja po čistejšem zraku v Pekingu in drugih mestih. Ta industrija prihodnosti zdaj postaja industrija sedanjosti in Kitajci ogrožajo zahodne proizvajalce. Kitajski zeleni industriji je koristilo tudi dejstvo, da ji je svoj trg odprla EU, kjer je imel boj proti segrevanju ozračja in za bolj zdravo okolje vrsto let prednost pred razvojem domače industrije. EU je na primer leta 2016 zaradi nemškega zapiranja jedrskih elektrarn odpravila vse carine na uvoz kitajskih sončnih elektrarn. V evropski avtomobilski industriji se zdaj bojijo, da se ji bo zgodilo to, kar se je pred leti evropski proizvodnji sončnih elektrarn, ki je bila do leta 2008 daleč prva na svetu, potem pa jo je povsem uničila kitajska konkurenca.

Kitajski izdelki z najnovejšo tehnologijo tudi niso več slabe kakovosti. Pri hitrih vlakih, na primer, ni več hudih nesreč, ki so se dogajale pred sedmimi, osmimi leti. Tudi kitajski električni avtomobili, ki bodo v Evropi stali manj kot 20.000 evrov in se na Kitajskem že množično prodajajo, so dobre kakovosti. Res pa je, da so poceni tudi zato, ker jih subvencionira kitajska država prek državnih bank, ki velike vsote dajejo državnim podjetjem. Namen takšnih subvencij je, da se pomete s konkurenco, na primer z evropskimi proizvajalci električnih avtomobilov, ki že tako zaostajajo v tehnologiji. Kitajska delovna sila je poceni tudi zato, ker Kitajska skoraj ni socialna država, torej so prispevki za pokojninsko in zdravstveno blagajno majhni.

Lani je Kitajska prvič izvozila več avtomobilov kot Nemčija. Na domačem trgu pa je prodala več svojih električnih avtomobilov kot tistih na bencin in dizel. Že sam velikanski enotni kitajski trg omogoča velike zaslužke in s tem velike investicije v razvoj, medtem ko v EU svojega velikanskega trga ne znajo izkoristiti v tej smeri. Cena proizvodnje enega avtomobila je nizka tudi zato, ker lahko izdelovalci proizvajajo v velikih količinah. Torej državne subvencije niso edini razlog za uspeh kitajskih proizvajalcev električnih avtomobilov.

