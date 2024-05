Resolucija je silno zmotila politični vrh Srbije, ki si prizadeva zbrati dovolj glasov proti, da ne bi dobila potrebne dvotretjinske podpore. Predsednik Aleksandar Vučić je zato tudi odpotoval v New York, pred odhodom ga je blagoslovil patriarh srbske pravoslavne cerkve Porfirije.

Za Vučića je resolucija poskus, da se krivda za genocid v Srebrenici prevali na srbski narod in tako pritiska na Beograd, kot je dejal. Črna gora je v New Yorku sicer dosegla spremembo besedila resolucije, tako da zdaj ta med drugim izrecno pravi, da je odgovornost za poboj 8000 civilistov v Srebrenici leta 1995 individualna in da je ni mogoče pripisati nobeni etnični, verski ali drugi skupini ali skupnosti v celoti.

To Beograda ni pomirilo, saj namerava Črna gora podpreti resolucijo. Tamkajšnji prosrbski del politike je s tem zelo nezadovoljen in je zato začel govoriti o podobni resoluciji o Jasenovcu, kar je na noge dvignilo hrvaške politike. Ali bo resolucija dobila potrebno podporo, sicer ni čisto jasno, Vučić pa že nekaj časa napoveduje, da bo Srbija odgovorila. Morda je v tem smislu vodja Republike Srbske Milorad Dodik napovedal, da se bo danes v Srebrenici sestala vlada entitete in predlagala »miren razhod« z Bosno in Hercegovino.