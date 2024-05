Dolgotrajnega ugibanja o datumu volitev, s katerimi bi lahko konservativni premier Rishi Sunak odlašal skoraj do konca januarja 2025, je konec. Kot strela z jasnega je namreč pred svojim uradnim premierskim domovanjem na Downing Streetu premočen, ker je močno deževalo, sporočil, da bodo volitve 4. julija. Po naključju ali ne na dan, ko ZDA praznujejo dan neodvisnosti. »Veliko novico« so Otočani sicer pričakovali že vse popoldne, ker je premier sklical izredno sejo vlade in ker je zunanji minister David Cameron skrajšal obisk v Albaniji, da bi bil na tej seji, obrambni minister Grant Shapps pa preložil odhod v tujino. Pred sejo je vodja škotske SNP v britanskem parlamentu Sunaka vprašal, ali se boji volitev, ta pa mu odgovoril, da bodo v drugi polovici leta. Kar tehnično sicer drži.

Politično pogumen ali neumen

Vprašanje za milijonov dolarjev je, zakaj se je nenadoma odločil za tako zgodnji datum in bodo volitve natanko štirinajst let po dnevu, ko so konservativci, takrat z Davidom Cameronom na čelu, prišli na oblast. Eden od razlogov naj bi bil dejavnik presenečenja. Nepripravljeno naj bi ujel opozicijo, predvsem laburiste, ki volitve zahtevajo že mesece, ker imajo v raziskavah javnega mnenja pred konservativci že skoraj leto dni od 20 do 30 odstotnih točk prednosti. Trenutno 21.

Oba, najprej Sunak in potem vodja laburistov Keir Starmer, sta imela prejšnji teden sicer velika govora, ki sta izzvenela kot otvoritvena salva za volilno kampanjo. Pa vendar je Sunakova odločitev presenečenje, saj se konservativcem napoveduje največji volilni poraz v zgodovini. Najbolj znani izvedenec za britanske volitve, profesor John Curtice, je brez dlake na jeziku dejal, da je Sunak ali politično zelo pogumen ali zelo neumen.

Ga je omamilo znižanje inflacije?

Zelo nenavadno je, da se je Sunak odločil za poletne volitve, potem ko mu je kralj po tradicionalnem ritualu »dovolil« razpustiti parlament 30. maja in razpisati volitve 4. julija. Z njimi bi namreč lahko odlašal še devet mesecev. Morda ga je preveč navdušila novica, da je inflacija skoraj »normalna«. Padla je na 2,3 odstotka (z več kot enajst odstotkov pred skoraj letom dni), kar je samo 0,3 odstotne točke manj od cilja angleške centralne banke.

Z govorom med močnim dežjem in glasno (laburistično) glasbo, ki je prihajala od nekod, medtem ko je stopil pred mikrofon na Downing Streetu, je presenetil vse, najbolj pa šokiral svoje, konservativne poslance. Posebno tistih več kot šestdeset, ki so že napovedali, da ne bodo vnovič kandidirali, in bodo tako veliko prej ob službo in dober poslanski zaslužek.

»Zdaj je trenutek, ko Britanija izbira svojo prihodnost in se odloča, ali hoče graditi na napredku, ki smo ga dosegli, ali tvegati vrnitev na začetek in negotovost,« je dejal Sunak. V govoru se je tudi pohvalil s svojimi ukrepi med covidno pandemijo, ko je bil finančni minister, končal pa z neokusnim napadom na laburiste in tekmeca, njihovega vodjo Starmerja. Ta naj bi bil pripravljen reči in narediti kar koli, da bi se dokopal do oblasti, laburisti pa naj ne bi imeli nobenega načrta za Britanijo v nevarnih letih, ki prihajajo. »Ne vem, kaj ponujajo, in resnično mislim, da tudi vi ne veste, kaj ponujajo,« je končal premočeni Sunak.

Starmer se je odzval z besedami, da je prišel trenutek, na katerega Britanci čakajo že dolgo, in da laburisti ponujajo »spremembo po štirinajstih letih konservativnega kaosa, boljšo prihodnost in prenovo Britanije, ki bo v službi delovnih ljudi«. »Ne glede na to, kaj vse bo rečeno in storjeno – te volitve so v prvi vrsti priložnost za spremembo,« je dejal Starmer.

*** Zdaj je trenutek, ko Britanija izbira svojo prihodnost in se odloča, ali hoče graditi na napredku, ki smo ga dosegli, ali tvegati vrnitev na začetek in negotovost. Rishi Sunak, britanski premier

Trije premierji v enem volilnem ciklu Volitve so v Veliki Britaniji vsakih pet let – če jih ne razpišejo prej. Britanci so bili zadnjič na volitvah decembra 2019, ko so četrtič zapored izvolili konservativce in z veliko večino Borisa Johnsona, ki je bil potem prisiljen odstopiti julija 2022 zaradi laganja o zabavah na Downing Streetu 10 med pandemijo. Nasledila ga je Liz Truss, ki jo je izvolila večina članov konservativne stranke. Odstopila je po samo 45 dneh ekonomsko poraznega vodenja vlade. Oktobra 2022 jo je nasledil Rishi Sunak, ki ga je spet izvolila samo večina konservativnih poslancev. Volilci bodo imeli tako prvič po dveh premierjih, ki ju niso izvolili sami, spet priložnost, da to storijo.