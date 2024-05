Na upravi za zaščito in reševanje so danes popoldne zabeležili 19 dogodkov. Gasilci so črpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov, čistili cestišča, v občini Črnomelj pa gasili požar ostrešja stanovanjske hiše, ki naj bi ga povzročil udar strele.

Na terenu je posredovalo 11 prostovoljnih gasilskih enot. Posredovale so tudi cestne in komunalne službe, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra je bila zaradi plazu zaprta glavna cesta Velenje-Slovenj Gradec pri Paki pri Velenju, ki pa je zdaj znova prevozna.

Ponekod na vzhodu države je padala tudi toča.

Plohe in nevihte tudi v naslednjih dneh

Ponoči se bo ozračje umirilo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje.

V četrtek dopoldne bo delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj.