Koliko nameravajo stranke porabiti za kampanjo

Pred junijskimi evropskimi volitvami smo preverili, koliko denarja nameravajo stranke porabiti za kampanje, kdo so vodje štabov, na katere informacijske kanale stavijo in na kakšno vsebino. Največji vložek načrtujejo v SDS, NSi in Svobodi, bistveno skromnejši so vložki zunajparlamentarnih strank.