Kot je ob začetku shoda pred občinsko stavbo dejala predstavnica civilne družbe Ljuba Miljušević, je politika skrivanja tovora, ki jo po njenih besedah izvajajo državni organi in Luka Koper, nevarna in nespoštljiva do lokalnega prebivalstva, saj je orožje v pristanišču potencialna nevarnost za ljudi in okolje. Kritizirala je lokalne oblasti, ki se na prihod ladje niso odzvale. Po njenih besedah s tem dopuščajo, da nam usodo krojijo nadnacionalne organizacije, kot je zveza Nato.

Tudi Filip Čok Umek iz Socialističnega društva Istra je posvaril, da bi lahko v primeru eskalacije konflikta koprsko pristanišče postalo legitimna vojaška tarča. To je pripisal članstvu v zvezi Nato, za slednjo pa je dejal, da je polovica Slovencev ne podpira.

Urška Janžič iz Ekosocialistične iniciative Klas pa je zatrdila, da bodo s protesti vztrajali, dokler slovenske oblasti ne bodo same preverile, kaj je na ladji. Sklicevanje na trditve španskih oblasti, da je tovor namenjen na Češko, po njenem mnenju ne zadostuje. Če bodo ugotovili, da je na ladji orožje, namenjeno v Izrael, kjer bi ga lahko uporabili za izvajanje genocida, naj vplutje ladje prepovedo, je še dejala.

Uprava za pomorstvo vplutja ne more prepovedati

Ministrstvo za infrastrukturo je v ponedeljek po nekaterih pozivih k prepovedi vplutja javilo, da ladja izpolnjuje pogoje, kar pomeni, da ji tega uprava za pomorstvo ne more prepovedati. Ladja Borkum se glede na podatke na spletni strani vesselfinder.com trenutno nahaja v bližini Pule, pred samim vplutjem v koprsko pristanišče pa je v skladu z običajnim postopkom predvideno še preverjanje vseh ustreznih dovoljenj.

Plutje ladje lahko v živo spremljate na tej povezavi

Organizatorji protesta se sklicujejo na podatke španskih propalestinskih organizacij, po katerih naj bi ladja Borkum prevažala vojaški tovor, namenjen v pristanišče Ašdod v Izraelu. Šlo naj bi za 20 ton raketnih motorjev, 12,5 ton raket z eksplozivnimi naboji, 1500 kg eksplozivnih materialov in 740 kg topovskih izstrelkov.

V javnem pismu, ki ga je medijem posredovala Ekosocialistična iniciativa Klas, podpisalo pa ga je več kot 45 organizacij, poleg razkritja tovora ladje Borkum zahtevajo, naj slovenska vlada razkrije ves promet z orožjem z Izraelom lani in letos. Vlado pozivajo, naj se obveže, da ne bo dovolila transporta ali izvoza orožja in vojaške opreme v Izrael, ter sprejme sankcije proti Izraelu.

Shod se je končal pred vhodom v Luko Koper. V tej gospodarski družbi so sicer poudarili, da so le eden od členov v logistični verigi. Njihov dostop do informacij o konkretnih pošiljkah, naročnikih oziroma naslovnikih tovora za katero koli ladjo je zato omejen, prav tako pa niso pristojni, da bi te informacije razkrivali javnosti, so dodali.