Potem ko je Elan konec aprila na srečanju s krajani predstavil svoje načrti o širitvi, v okviru katere bi parkirišče preselil čez cesto na območje travnikov, so se nekateri krajani Begunj na Gorenjskem in okoliških vasi povezali v civilno iniciativo, ki širitvi ostro nasprotuje. Kot so pojasnili, je Elan predstavil idejo o širjenju parkirišča, zamolčali pa naj bi gradnjo nove 150-metrske hale, kar so krajani izvedeli neuradno.

»Elanu nočemo nič slabega, morali pa bodo razumeti, da je treba delati stvari, ki jih lokacija dopušča,« je v imenu civilne iniciative dejal Andrej Čufer in poudaril, da imajo v Begunjah tako kakovostno okolje, da si pavšalnih rešitev ne morejo privoščiti. V Civilni iniciativi si zato želijo, da kraj ohrani avtohtonost, menijo, da je treba najti sožitje.

Preučijo naj druge možnosti

Civilna iniciativa je zato podprla izjavo krajevne skupnosti, v kateri piše, da podpirajo razvoj gospodarstva, vendar pa izražajo skrb glede varovanja okolja in zdravja svojih ljudi. Predvsem jih skrbi ozadje načrtovane umazane industrije, ki po njihovih besedah ne sodi v vas, ampak v industrijske cone z ustrezno infrastrukturo. Zato zahtevajo, da Elan ponovno preuči možnosti v okviru svojih proizvodnih kapacitet oziroma preseli načrtovano dejavnost na novo lokacijo, premisli o gradnji parkirne hiše pod zemljo oziroma ureditvi parkirišč znotraj svojih prostorov. »Begunje z okoliškimi vasmi nočemo degradiranega bivalnega okolja, ki se bo utapljalo med proizvodnimi halami, hrupom, prometom in škodljivimi izpusti,« so v izjavi za javnost še zapisali v krajevni skupnosti.

Civilna iniciativa je pripravila seznam vprašanj, na odgovore nanje še čakajo. Med drugim jih zanima, koliko delavcev je zaposlenih v Elanu in koliko od njih jih je iz KS Begunje, kam bi lahko nastanili tujo delovno silo, kako bodo uredili povezavo med levim in desnim bregom kraja, kako bodo uredili problem nočnega sežiganja odpadkov in smradu ter izpusta steklenih vlaken.