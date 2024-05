Pravilno je, da imajo vsi ponudniki nastanitev enake ali podobne pogoje poslovanja. Tako kar se tiče dovoljenj kot tudi glede davkov in turistične takse. Prav tako je dobra rešitev vpeljava registra ponudnikov in sankcij za kršitelje. Ministrstvo je dobro argumentiralo zakon in možne smeri delovanja glede na mednarodno okolje. Res je, da jih k temu zavezujejo predpisi EU, a vseeno je bil skrajni čas za te spremembe. Ukrepi so v skladu s strategijo, da zmanjšamo obseg poslovanja in dvignemo njegov izplen. Moramo pa se vprašati, zakaj se pojavlja toliko anomalij. Zgolj zaradi večjih zaslužkov, ali pa so morda krive prevelike administrativne ovire? V nekem trenutku so, denimo, vsi odpirali hostle, ki niso podlegali kategorizaciji. Tudi pri registraciji zasebnih sob je bilo že do zdaj veliko administrativnih ovir.

Zagovarjam sistemske rešitve. Pristojnosti bi se lahko ohranile na državni ravni (vendarle smo po obsegu in geografsko majhna destinacija) in bi predpisali, katere destinacije (po velikosti, denimo) lahko zadeve urejajo same oziroma jih prilagodijo lastnim specifikam. Ministrstvo je zelo nazorno predstavilo pristope v različnih državah. Vsak pristop ima svoje prednosti in slabosti. Čas bo pokazal, ali je bila izbrana rešitev za Slovenijo ustrezna. Zagotovo pa bo na operativni ravni veliko zapletov.

x Nedeljski dnevnik