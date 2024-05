Javna parkirna mesta blokirajo na željo producentov za tri do celo 11 dni. To se dogaja že na tedenski bazi. V sredo, 22. maja, je del »flote« snemalnih vozil parkiral celo v Parku herojev, del na cesti pred Opero, blokiran je bil dostop do Name. Onemogočili so dostop do električnih polnilnic na Cankarjevi.

Dokumentiranje okupacije je bilo »sugestivno« odsvetovano. Od 22. aprila do 3. maja so blokirali parkirna mesta na Prežihovi, Cankarjevi, Tomšičevi in deloma na Župančičevi, skupaj 58 parkirnih mest v prid snemalni ekipi 24 ur/dan, skupaj 11 dni– tudi kadar ni bilo tam nobenega vozila. Na naše vprašanje OGDP MOL smo po nekaj tednih prejeli odgovor o pravni podlagi in dobičku, ki za čas in število blokiranih parkirnih mest znaša mizernih 9300 evrov. Teden dni pozneje, 17. do 19. maja, je OGDP pristal na prostitucijo* za snemanje reklame za Lidl. Zaprli so parkirne pasove na Štefanovi ulici in delu Prežihove, skupaj 28 mest, blokirane tri dni.

Mestna uprava mnenja prebivalcev ignorira. Ponižujoče izganjanje vozil z dovolilnicami in voznikov obiskovalcev jih ne obremenjuje – raje se za bedno »napitnino« udinja na škodo normalnega utripa mesta. Četrtna skupnost Center in trobilo »Ljubljana« sta pričakovano neodzivna.

Marko Apih, arhitekt

*: Izraz je mišljen v pomenu »odpovedati se načelom zaradi materialnih koristi« (SSKJ)