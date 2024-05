Študij medicine na Primorskem: Še en golob iz klobuka

Drobljenje študija medicine je nesmiselno. Slovenija ne potrebuje dodatne medicinske fakultete, bolje je povečevati vpis na obstoječi ustanovi. Ustanovitev fakultete je prenagljena in nepremišljena, ker bo zgolj povečevala stroške izvajanja študija ter izvajanje sekundarne in terciarne dejavnosti. Problema pomanjkanja zdravnikov ne moremo rešiti na tak način. Takšni so bili pred 22 leti najpogostejši javni pomisleki zoper ustanovitev mariborske medicinske fakultete. Kakopak so večinoma prihajali iz Ljubljane. Mariborske ambicioznosti niso mogli ustaviti, medicinska fakulteta je že leta 2004 vpisala prvih 80 študentk in študentov.