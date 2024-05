Tožilstvo Gorenjcema Urošu Pernušu in Petru Kapusu očita, da sta septembra lani nameravala orožje, skrito v posebej prirejenih prostorih stare počitniške prikolice, prepeljati iz naše države v Francijo, a so ju pri tem na avstrijskem Koroškem zalotili avstrijski policisti. Ti so ob pregledu notranjosti za pregradnimi omarami našli večje število avtomatskih pušk, granat in nabojev. Tožilka Lea Martinjak je pojasnila, da naj bi šlo za vojaško orožje iz Bosne in Hercegovine ali Kosova in bi bilo lahko uporabljeno v terorističnih napadih.

Potem ko je Pernuš, ki je organiziral prevoz orožja in je že osem mesecev v priporu, kaznivo dejanje priznal, mu je sodnica Nina Prosen prisodila leto dni zaporne kazni, kar je tri mesece manj, kot je za Pernuša ob priznanju krivde predlagala tožilka. Zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja sodnica ni sledila predlogu obrambe, da bi obdolženi preostanek kazni odslužil na alternativni način, je pa njegov pripor (do pravnomočnosti sodbe) v zavodu nadomestila s hišnim priporom na domačem naslovu v Begunjah na Gorenjskem.

Kapus, ki je kritičnega dne vozil kombi s prikolico, v kateri naj bi bilo med drugim skritih 126 granat in bomb, 25 avtomatskih pušk, mitraljez, polavtomatska pištola in 25 kilogramov streliva, je pred sodnico vztrajal, da za orožje ni vedel. Krivde na pobudo tožilke, ki je zanj predlagala enoletno zaporno kazen, ni priznal, njegova odvetnika pa sta sodnici predlagala izločitev dokazov iz Avstrije. Ti naj bi bili po njunem mnenju pridobljeni z nezakonito preiskavo skritih delov prikolice. Da Kapus ni vedel, kaj prevaža v prikolici, pa naj bi z zaslišanjem v prihodnje potrdili tudi hčerka in njegova partnerica. Kapus naj bi jo povabil na pot v Francijo in ogled Pariza, a kot je zatrdil, tega zagotovo ne bi storil, če bi vedel za nedovoljeni tovor v prikolici. Partnerica se sicer poti v Francijo ni udeležila, saj naj bi na dan odhoda zbolela.

Orožje nekaj dni hranili v Ljubljani

Obramba je tudi za Kapusa predlagala, da mu sodišče odpravi pripor, a je tožilka temu nasprotovala tako zaradi ponovitvene nevarnosti kot tudi zaradi begosumnosti oziroma z njo povezanega dejstva, da se je Kapus v preteklosti ukvarjal s preprodajo avtomobilov na črno, zaradi česar bi lahko imel kljub brezposelnosti shranjeno večjo vsoto prihrankov.

Na kranjskem sodišču so nazadnje opravili še predobravnavni narok za obtoženega državljana Bosne in Hercegovine Slađana Zeljka z začasnim prebivališčem v Murski Soboti, ki naj bi sodeloval z Gorenjcema in naj bi imel večjo vlogo pri organizaciji tihotapljenja orožja. Tožilka je pojasnila, da Zeljka obtožnica bremeni, da je konec lanskega septembra na območju Murske Sobote po telefonu navezal stik s prevoznikom ter ga je najel za prevoz in nekajdnevno hrambo sporne prikolice v Ljubljani. V prestolnici je prikolico, namenjeno za transport v tujino, prevzel Pernuš, ki je prevozniku tudi plačal za hrambo in prevoz prikolice.

Zeljko je sodnici Nini Prosen pritrdil le, da je organiziral hrambo prikolice, za kar naj bi ga prosil neki prijatelj, medtem ko naj o orožju ne bi ničesar vedel. Očitkov tožilstva ni priznal, sodnica pa je ugodila njegovi obrambi, da v petnajstih dneh poda konkretizirane predloge za izločitev posameznih dokazov iz spisa. Datum glavne obravnave bo zato znan šele po odločitvi sodišča glede omenjenih dokazov.