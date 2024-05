Projekt nove nuklearke v Krškem (JEK 2) je v fazi, ko je še veliko negotovosti, saj so za zdaj znane le informativne ponudbe potencialnih ponudnikov tehnologije, ob tem pa so odprte še tudi postavke drugih stroškov, povezanih z gradnjo, obratovanjem in financiranjem jedrskega objekta ter spremljajoče infrastrukture.

V Genu so po besedah Kruna Abramoviča predstavili najboljšo interno oceno na podlagi trenutno dostopnih podatkov in izkušenj z obratovanjem Nuklearne elektrarne Krško. V oceni ekonomike so upoštevani le neposredni stroški projekta, niso pa vključeni še niti pozitivni ali negativni širši učinki projekta. V dokumentu so uporabili stalne cene za leto 2024, kar pomeni, da so vsi vhodni podatki prilagojeni za pričakovano inflacijo v naslednjih letih in desetletjih.

Skupna ocenjena vrednost JEK 2 brez stroškov financiranja je postavljena pri 9314 evrih na kilovat (kW). Od tega je 7515 evrov ocenjena vrednost standardiziranega dizajna novega reaktorja, preostalo pa predstavljajo stroški specifične lokacije v Krškem z vsemi potrebnimi spremljajočimi naložbami, tudi v nadgradnjo zasnove objekta, ter drugi in nepredvideni stroški.

Ocena je podana za elektrarno z enim reaktorjem, kar je po besedah prvega moža Gena energije Dejana Paravana trenutno izhodišče, ki predvideva moč elektrarne od 1000 megavatov (MW) do 1650 MW. Ob takšnem razponu je tako ocenjena investicijska vrednost projekta brez stroškov financiranja od nekaj več kot 9,3 milijarde evrov do skoraj 15,4 milijarde evrov.

Obenem so v Genu izračunali povprečne celotne stroške obratovanja – vključno z ravnanjem z odpadki in razgradnjo – ter amortizacije v 80 letih delovanja, torej od leta 2039 oziroma 2040 do leta 2119. Razpon stroškovnih cen JEK 2 glede na izbrano moč reaktorja je med 42 in 47 evri na megavatno uro (MWh) ali v povprečju 44,5 evra za MWh. Tej povprečni stroškovni ceni je treba za izračun končne lastne cene nove nuklearke prišteti stroške financiranja, ki po Paravanovih besedah predstavljajo najpomembnejšo postavko in lahko pomenijo tudi neuspeh nekega projekta.