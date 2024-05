Študij medicine: Primorska medicinska fakulteta osupnila stroko

Vlada Roberta Goloba tlakuje pot ustanovitvi tretje medicinske fakultete, in sicer pod okriljem Univerze na Primorskem. V zdravstvenih krogih so začudeni nad potezo vlade, saj na Primorskem še zdaleč niso izpolnjeni prostorski, kadrovski in sistemski pogoji za izvajanje študija medicine.