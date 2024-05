Stiske učencev ob koncu šolskega leta: Ko so uspešni prepričani, da so neumni

Pred otroki in mladostniki so zadnji tedni šolskega leta, ki pa so pri marsikom zaznamovani z veliko stisko. Ta je ob stresnem zaključevanju ocen in pehanju za točkami za vpis na želeno šolo pogosto posledica previsokih pričakovanj staršev in njihovega odzivanja na šolski uspeh otrok, vse to pa lahko mlade privede celo do brezupa.