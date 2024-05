Ruski plin iz Avstrije je evropski

Evropska komisija je potrdila, kar smo v Dnevniku razkrili že pred dnevi, da se Slovenija kljub sankcijam še vedno zanaša na ruski plin, uvožen prek Avstrije. Slovenski veletrgovec s plinom Geoplin se je na to odzval, češ da so že konec leta 2022 prekinili pogodbo z ruskim Gazpromom in od leta 2023 ne prejemajo več ruskega plina od te družbe.