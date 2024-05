Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je območje, namenjeno varovanju narave, zato je za izvedbo dogodkov potrebno predhodno soglasje Zavoda RS za varstvo narave. Marca so zavrnili izdajo soglasja za veliki koncert Magnifica, ki je želel tam praznovati 30. obletnico delovanja. Organizatorji so se pritožili, pritožbo obravnava ministrstvo za naravne vire in prostor, vmes pa dogodek še vedno oglašujejo in prodajajo vstopnice. Zapletlo se je tudi pri soglasju za pohod na Rožnik, ki so ga letos že 26. želeli organizirati študenti v okviru Majskih iger. Pohod bi moral biti danes, a čeprav je za to minil zakonski rok, zavod še ni izdal soglasja, zato so organizatorji dogodek prestavili, s tem pa se je prekinila četrt stoletja dolga študentska tradicija. Če so prejšnja leta iz naselja hodili na koncert v krajinski park, bo danes obrnjeno. Na dogodku, preimenovanem v Odhod z Rožnika, bodo šli iz parka nazaj v Rožno dolino v študentsko naselje, kjer bo koncert.

Janković: Sindikati lahko, študenti pa ne?

»Zavrnitev soglasja je zame popolnoma nerazumljiva in to odklanjam,« je težave študentov komentiral ljubljanski župan Zoran Janković. Opozoril je, da zavod ni imel težav pri izdaji soglasja za prvomajski dogodek sindikatov na isti lokaciji. »Prvega maja sem bil na Rožniku, ko je bilo tam približno 7000 ljudi, večer pred tem pa je bil kres. Nobenega problema nimam s tem, da se tam družimo in spoštujemo tradicijo. Dogovor je bil, da isto lokacijo od sindikatov prevzamejo študenti, a očitno je problem, da so dogodek želeli imeti ponoči. Ampak en dan v letu res ni problem, tudi če tam kdo prespi. Potem pa naj pospravijo in uredijo prostor ter zasadijo travo.«

Iz zavoda za varstvo narave so sporočili, da so sindikatom dali soglasje, a »s pogoji, ki jih je treba upoštevati, da se omili vpliv na naravovarstveno pomembne vsebine«. Spomnimo, da so tudi organizatorji Magnificovega koncerta prejeli napotek in pogoje zavoda, ki naj bi jih upoštevali, zato jih je negativna izdaja soglasja presenetila.

Študenti sledili napotkom

Deni Cerovac, vodja organizacije Majskih iger, je pojasnil, da so tudi oni dobili napotke, kako morajo dopolniti vlogo. »Smo pa že iz komunikacije z zavodom razbrali, da se bo postopek izdajanja zavlekel čez rok in ne bomo dobili soglasja, zato smo prireditev premaknili v Rožno dolino.« Glede števila udeležencev je komentiral, da so jih v vlogi napovedali tri tisoč petsto.

Tudi po oceni Nataše Jazbinšek Seršen, vodje oddelka za varstvo okolja na ljubljanski občini, so nekateri deli parka primerni za tovrstne dogodke: »Ocenjujem, da so prireditve na takšnih lokacijah mogoče. Seveda ne stihijsko in kjer koli, ampak samo na lokacijah, ki so ustrezno zaščitene. Povsod drugod pa je naravo in biodiverziteto treba ustrezno varovati.«

Dobrodelni tek za ženske bo

Za soboto je v Tivoliju napovedan 18. dobrodelni dm tek za ženske, s katerim se spodbuja zdrav način življenja in sodelovanje žensk v športu. Iz zavoda so sporočili, da soglašajo s tem dogodkom, s pojasnilom, da so organizatorji upoštevali pogoje za omilitev vpliva na naravo. Organizatorji dogodka, na katerem bo tudi koncert skupine Čuki, so na družbenih omrežjih napovedali rekordni obisk, torej večjega kot lani, ko je bilo obiskovalcev 10.000. Obiskovalce so pozvali, da naj skrbijo za okolje, ne naslanjajo koles na drevesa, pobirajo smeti in se izogibajo hoji po zelenici.

»Trasa dm teka za ženske že vsa leta poteka po utrjenih poteh, ni opremljena z zvočnimi napravami, na primernih mestih so jasno označeni prostori za navijače, določeni dostopi so obiskovalcem dogodka onemogočeni,« so sporočili organizatorji in dodali, da upoštevajo tudi druge ukrepe za varovanje narave. Prireditev poteka podnevi, zato ozvočenje in spremljevalni program po njihovi oceni nista moteča za okoliške prebivalce in obiskovalce parka. Dodali so, da je vsa organizacija usklajena z zavodom in ljubljansko občino ter v skladu s predpisi, ki se jih strogo držijo. »Funkcija parka je tudi rekreacija, zato se nam zdi izbira parka Tivoli za prireditev dm tek za ženske smiselna, saj rekreacija oziroma rekreativni tek spada med osnovne funkcije parka,« so še dodali.