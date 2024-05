Nepreslišano: Peter Frankl glavni urednik in direktor

EU je zdaj v marsičem odtujena zveza plemenskih skupnosti. In v tem kontekstu se malo potolažimo. Slovenija ni hrvaška kolonija, četudi so kupili Mercator, Panvito in še kaj. Če gledamo uradne podatke, imamo po nekaterih podatkih Slovenci več neposrednih naložb na Hrvaškem kot Hrvati pri nas, včasih je slika nasprotna, razlike niso tako velike. Marsikaj je odvisno od metodologije (morda je hrvaška naložba strogo gledano, denimo, nizozemska) in seveda od trenutnega stanja naložb. Ampak če sklenemo: drug pri drugem imamo nekaj manj ali okoli dve milijardi evrov naložb, kar je v bistvu precej malo. Za Hrvate sta zanimiva slovensko kmetijstvo in trgovina, za Slovence pa energetika in industrija.