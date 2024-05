Še o priznanju Palestine

Stališče SDS do dogajanja na Bližnjem vzhodu mi izgleda takole: neki frkolin (ime naj mu bo Hamas) je namenoma brcnil žogo v veliko šipo v hiši nekega gospoda (ki mu dajmo ime Izrael). Gospod Izrael se je razburil preko razumnih meja: skočil je na tega frkolina (ker ni ujel ravno njega, je planil na njegove sorodnike), ki jih pretepa na žive in mrtve (da bi oni morda vplivali na tega frkolina, da si bo izbil iz glave, da bi še kdaj razbil šipo gospodu Izraelu). Gospod šef iz SDS trdi, da tem ljudem ne gre pomagati, saj so si batine zaslužili (domnevno omogočajo temu frkolinu, da se skrije za njihovimi hrbti pred sveto jezo gospoda Izraela). Zato jim je treba onemogočiti pomoč.