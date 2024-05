Pozneje sem iz pisem ugotovil, da je bilo dopisovanj z Dignitasom kar precej. Poslati je morala zdravniška spričevala domačega zdravnika. Seveda vse to ni bilo zastonj. Plačevala je račune sicer v švicarskih frankih, kar v evrih, v istem znesku. Nič ni preračunavala, pa tudi prejemnik ni čutil nobene potrebe, da bi »viške« vrnil. In nekega dne me pokliče: jutri me pelješ v Švico. Odšla sva. Prespala sva v Zürichu. Gospa z Dignitasa je že med potjo preverila, kje sva na poti. Določila je uro, kdaj se naslednji dan oglasimo v ustanovi. Drugo jutro sva se dobila na zajtrku in sestrična je naročila kavo, a poudarila, da je brez kofeina. Odpeljala sva se na cilj. Tu sta nas je sprejela medicinska sestra in zdravnik. Tudi jaz sem bil prisoten na zaslišanju. Izpraševanje je temeljilo na preverjanju, ali se je sestrična res odločila prostovoljno ali pod kako prisilo. Vprašanja zame so bila le, v kakšnem sorodstvu sva. Zdravnik me je tudi vprašal, ali bi želel biti zraven, kar sem odločno odklonil. Sledilo je še nekaj vprašanj – in sva se poslovila. Za ustanovo je bilo pomembno, da se je res odločila sama prostovoljno, da je sposobna sama zaužiti hrano, ki ji bodo dali. Tu ni nobene pomoči, ne sestre, ne zdravnika. Pa da je plačala vse račune.

Uslužbenka Dignitasa me je opozorila, da bom morda dobil klic s policije, a tega klica ni bilo. Sedel sem v avto in se odpeljal v Ljubljano, brez postanka. Med potjo me je uslužbenka obvestila, kdaj je sestrična umrla. Čez kake tri tedne je na moj naslov prišla žara in nekaj kopij mrliških listov. Pokop smo v ožjem krogu sorodnikov in prijateljev izvedli v Trstu.

Tako so to problematiko rešili v Švici.

Veselko Guštin, Ljubljana