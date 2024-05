Milan Lasagna in Baby Rakovac

‘Ni pomembna država, v kateri živiš, in niti tvoja nacionalnost, pomembno je, da sobivaš z drugimi in da se z njimi obnašaš kot človek.« Istrski pisatelj Milan Rakovac ima kristalno jasne ideje. Gradi svoj imaginarni svet že več kot štirideset let, od trenutka, ko je vzel v roke knjigo Boljše življenje. Kultni istrski roman se osredotoča na težko izbiro v povojnem času redefinicije meja v Istri. V izvodu, ki ga je podaril Rakovcu, je Fulvio Tomizza napisal posvetilo v mešanici slovenščine in hrvaščine: »Brate moj, smo ali nismo?« Takrat je imel Milan Rakovac štirideset let, bil je uveljavljen in nagrajevan pesnik, soustanovitelj Čakavskega sabora, odgovorni urednik Glasa Istre, televizijski urednik in pomočnik takratnega ministra za kulturo Stipeta Šuvarja.