Vse ekipe, ki nastopajo na 107. kolesarski dirki po Italiji, so že na prosti ponedeljek podpisale predlog, naj se zaradi napovedi slabega vremena spremeni traso in izpusti prelaz Umbrail. Za nadmorsko višino nad 2500 metrov je bilo napovedano zanesljivo sneženje. Organizator italijanske pentlje, RCS prošnje ni upošteval, predvidel je le nevtralizacijo dirke na vrhu prelaza, da se bodo kolesarji v miru lahko preoblekli v toplejša oblačila.

Sledilo je vreme, ki je bilo še slabše od napovedi in začelo je snežiti že na startu v Livignu. Kolesarji, ki so prišli na predstavitev, so bili odločeni, da ne bodo vozili preko kritičnega prelaza. »Se opravičujem iskrenosti, ampak to je ena najbolj slabo organiziranih dirk. Smo v letu 2024 in dirke še vedno vodijo dinozavri,« je bil kritičen in neposreden do organizatorjev Avstralec Ben O'Connor, ki je četrti kolesar v skupnem seštevku dirke. Ko se je večina strinjala z njim, je kolesar v rožnati majici vodilnega še enkrat več ohranil mirno kri in dokazal, zakaj je najbolj priljubljen kolesar na svetu. Na predstavitvi ekip je Tadej Pogačar s sotekmovalci najprej simuliral smučanje, nato pa dejal: »Le povedo naj, kaj naj delamo. Lahko tudi dirkamo, saj za nas ne bi bil to najhujši dan v karieri. Želim si le varnost.«

Ko je Majka omagal, je bil čas za peto zmago

Ker se je vreme na startu še poslabšalo in je bil start dirke že prestavljen, so obupali tudi organizatorji. »Bili smo pripravljeni. Predstavili smo svoje načrte. Morali smo razumeti tudi Livigno, ki je plačal veliko denarja, da gosti start dirke,« se je po kaotičnem jutru branil direktor dirke Maruo Vegni. Sledila je skrajšana etapa, dolga 118 kilometrov. Tudi tu ni šlo brez zapletov, sajo so nekatere ekipe svoje avtobuse iz Livigna poslale že predčasno in so se ti morali vrniti po svoje tekmovalce, da so jih pripeljale v Las, kjer se je na novo začela etapa.

Nato je sledilo že videno. Zaradi kratek etape si beg ni uspel privoziti velike prednosti, v okolici Val Gardene pa sta sledila še dva vzpona. Tadej Pogačar je še pred vzpenjanjem pokazal, da je z drugega planeta, saj je bil edini, ki je slekel topla oblačila. Slovenski as je priznal, da si je želel, da bi etapo dobil njegov pomočnik Rafal Majka, ki mu na tritedenskih dirkah manjka le še zmaga na Giru. Poljaku je zmanjkalo moči, zato se je tekmecem znova odpeljal rožnati panter. 700 metrov do cilja je ujel še Giulia Pellizzarija, ki je le nemočno zmajal z glavo. Ker Pogi mladega Italijana zelo občuduje, mu je takoj po cilju podaril svoj tekmovalni dres in očala. Težke razmere je izkoristil tudi Daniel Martinez, ki se je s tretjim mestom na etapi uspel prebiti na drugo v skupnem seštevku, saj je Geraint Thomas v težkih razmerah zelo trpel.