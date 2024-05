Že pred dvobojem med 37-letnim Usikom in dve leti mlajšim Britancem Tysonom Furyjem v dvorani Arena Kingdom v Rijadu v Savdski Arabiji se je precej iskrilo. Fury (ime je dobil po zloglasnem boksarju Miku Tysonu), ki si je sam nadel vzdevek Ciganski kralj, je ves čas provociral kar 15 centimetrov nižjega Usika (206:191), na uradnem soočenju tekmeca z vzdevkom Maček sploh ni pogledal v oči, za največji škandal pa je poskrbel Furyjev oče John. V hotelu je z glavo udaril v obraz enega izmed članov Usikove spremljevalne ekipe in pri tem staknil krvavo rano na čelu.

»Jasno je, da bo Usik v ringu bežal pred mano, a ga bom vztrajno lovil. Ko ga bom ujel, se mu ne piše nič dobrega, saj ga bom zrušil na tla,« je v Simferopolu na polotoku Krim rojenemu Ukrajincu (mama je gradbenica, oče pa vojak, ki se je boril tudi v Afganistanu, in osebni stražar) grozil Tyson Fury. V ring, ob katerem je bila množica športnih zvezdnikov, kot so Cristiano Ronaldo, Vladimir Kličko, Andrej Ševčenko, Neymar, Evander Holyfield..., sta oba vstopila z oznako neporažena: Usik je dobil vseh prejšnjih 21 dvobojev, od tega 14 z nokavtom, Fury pa je v 35. dvoboju doživel premierni poraz (pred tem 34 zmag, od tega 24 z nokavtom, in en neodločen izid).

Pogosto kritizira Putina

Po 12 rundah je po odločitvi sodnikov (dva sta točkovala za Ukrajinca, en za Britanca) zmaga pripadla Usiku, ki je imel do obračuna v Rijadu tri pasove po različicah WBA, WBO in IBF, Britanec pa enega (WBC). Zmagovalca so takoj po dvoboju odpeljali v bolnišnico na slikanje čeljusti zaradi morebitne poškodbe, s štirimi šivi pa so mu zašili še rano nad desnim očesom. »Kljub številnim udarcem se počutim dobro in vem, da je med dvobojem veliko ljudi molilo zame. To ni velika zmaga le zame, ampak tudi za mojo državo Ukrajino in za vojake, ki branijo mojo domovino,« je dejal Oleksandr Usik, ki pogosto kritizira ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi vojaške agresije na Ukrajino. Po njegovi zmagi v Rijadu se je na družbenih omrežjih oglasil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: »Ukrajinci, močno udarite! In na koncu bodo vsi naši nasprotniki poraženi.«

Usik bo za dvoboj v Rijadu, ki se ga je prijel vzdevek Ognjeni obroč, dobil 30 milijonov evrov, poraženi Fury pa kar 100 milijonov. »Denar ni pomemben, pomembna je le zmaga za mojo domovino, ki nečloveško trpi,« se je odzval Ukrajinec, ki je poleg štirih pasov štirih boksarskih različic v Savdski Arabiji dobil še posebej za to borbo narejen spominski pas, ki ga je blagoslovil tudi papež Frančišek. Dvoboj med Usikom, ki ne le po višini, ampak tudi po razponu rok krepko zaostaja za Britancem (216:197 cm), in Furyjem bi moral biti že decembra lani, a so ga nato preložili na letošnji februar. A le dva tedna pred obračunom so ga vnovič prestavili, razlog pa je bila Furyjeva ureznina nad desnim očesom, ki jo je staknil na treningu.

Fury je po dvoboju trdil, da bi moral on zmagati, a da so se sodniki postavili na Usikovo stran zaradi vojne v njegovi Ukrajini. Toda Usik, ki je poročen od leta 2009 z Rusinjo Jekaterino in s katero imata sina Mihajla in hčerko Marijo, se s tem ni preveč obremenjeval, ampak je po dvoboju v ringu le glasno zavpil: »Slava Ukrajini!« Boksar, ki je amatersko kariero, v kateri je bil tudi evropski (Liverpool 2008), svetovni (Baku 2011) in olimpijski prvak (London 2012), končal s kar 335 zmagami in le 15 porazi, vseeno uporablja ruščino kot svoj prvi jezik. In ko je Rusija aprila 2014 izvedla aneksijo Krima, je javno izjavil: »Nikoli v življenju ne bom zamenjal svojega ukrajinskega državljanstva za ruskega. Nikoli nočem biti Rus.«

Vrnil se bo v nogomet

V pogodbi, ki sta jo Usik in Fury podpisala pred dvobojem, je tudi klavzula o takojšnji »revanši«, ne glede na to, kdo izgubi. Borca naj bi se spet spopadla že oktobra, zmagovalec pa bi se nato pomeril z Britancem Anthonyjem Joshuo, ki ga je Ukrajinec doslej že dvakrat premagal. »Če Fury želi in hoče povratni dvoboj, ga bo seveda dobil. To bo še en velik spektakel,« je na Britančevo napoved, da bo aktiviral klavzulo, odgovoril Usik, ki je profesionalno kariero začel leta 2013, ko je bil star 26 let, in podpisal pogodbo z agencijo, katere lastnika sta ukrajinski boksarski legendi Vitalij in Vladimir Kličko.

Pomemben del Usikovega življenja je tudi cerkvena vzgoja, že dolgo pa razmišlja o tem, kaj bo počel po koncu boksarske kariere, ki traja že od njegovega 15. leta. Da se je odločil za nogomet, ni presenečenje, kajti v mladosti je Oleksandr treniral v domačem klubu Tavrija Simferopol. Lani je Usik, ki je diplomiral na državni fakulteti za telesno kulturo v Lvovu, poskrbel še za eno nogometno presenečenje. Podpisal je pogodbo s klubom Polisja Žitomir, ki nastopa v prvi ukrajinski ligi in je trenutno med 16 klubi na šestem mestu. Za klub, v katerem nosi dres s številko 17, je debitiral februarja 2022, ko je kot rezervist vstopil v igro v 76. minuti na prijateljski tekmi proti prvoligašu Veresu. x

