Prireditev je v desetletjih prerasla v velik praznik vinogradnikov in vseh ljubiteljev te žlahtne kapljice, na katerem se promovirajo kvaliteta vin, vinska kultura ter etnološka in kulturna dediščina istrskega podeželja. Vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev. V Istri ima domala vsaka hiša kantino in vsak gospodar je ponosen na to, da prideluje svoje vino. Zato prav rad ponudi kozarec svojega žlahtnega pridelka, belega ali črnega, a tudi sam ga popije na zdravje in veselje. Refošk je simbol istrske tradicije, enkratno vino, ki se ne more ponoviti v nobenem drugem vinorodnem okolišu. Njegov zaščitni znak je zelo intenzivna, temnordeča barva z vijoličnimi odtenki. To gosto in temno, skoraj črno vino je s svojim polnim in pristnim okusom ter naravno svežino izvrsten spremljevalec pojedin za bogato obloženimi mizami. Mineralne snovi, polifenoli, kisline in druge snovi, ki jih vsebuje, blagodejno vplivajo na zdravje, krepijo in poživljajo tiste, ki znajo vino zmerno uživati. Klasični refošk sicer najbolj pogosto poznamo kot sveže, enoletno vino. Bolj ambiciozni vinogradniki in kletarji pa so v zadnjih letih uspeli iz refoška pridelati vina, ki so sposobna zoreti ter z daljšim odležavanjem pridobivati žlahtnost in vrednost.

Kronanje kralja refoška

Vse skupaj se bo začelo v petek, ki bo namenjen predvsem vinarjem. V petek bodo tudi kronali kralja refoška in podelili priznanja za najbolje ocenjena vina. Ob 16. uri se bo začel posvet za vinarje, govor bo o refošku in kulinariki, sledila bo predstavitev refoška, govorili bodo o zgodovini refoška, obravnavali pa tudi refošk kot hranilo in zdravilo. Takrat se bo začela tudi degustacija nagrajenih vin in istrske kulinarike. Za šesto uro popoldne je napovedan Gourmet festival, kronanje kralja refoška pa bo potekalo ob 18.30.

V soboto se bo degustacija začela že opoldne, ob 13. uri pa pričakujejo prihod starodobnikov društva Adria Classic. Ob petih popoldne bo zanimiva delavnica z mladimi vinarji, naslov teme je Dimenzije refoška. Za ostalo bo tudi ta dan poskrbel​ Gourmet festival, na katerem bodo spet ponudili izključno tipično istrske in prepoznavne jedi ter pijače oziroma tipične istrske jedi v sodobni preobleki. V nedeljo bosta ponudba in program namenjena predvsem družinam. Organizatorji napovedujejo Istrske igre, ki se bodo začele točno opoldne, dve uri kasneje bo na ogled lutkovna predstava, vmes pa same dobrote, na primer kuharski šov s pijanimi pedoči.

Velja poudariti, da so organizatorji ekološko in trajnostno naravnani, tako da so ponudnikom prepovedali uporabo plastične embalaže za enkratno uporabo. Obiskovalce festivala bo na posamezne dogodke brezplačno odpeljal starodobni ameriški avtobus, ki bo pot začel v Kopru z avtobusne postaje pri Zelenem parku.