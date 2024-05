Obiskovalcem omogočajo, da doživijo čarobnost koralnega sveta na povsem svež način. Center je razdeljen na dve enoti. Razstavni del se razprostira v štirih nadstropjih obnovljene kamnite hiše Kažerma, v kateri sta tudi čitalnica in trgovina s spominki. Poleg hiše Kažerma je del centra še Šareva hiša, ki je namenjena bivanju raziskovalcev, znanstvenikov, dijakov in študentov.

Postavitev koralnega centra je zasnovana tako, da predstavi zgodovino otoka, tradicijo gojenja koral in lokalno življenje, hkrati pa poudarja tudi razsežnost varstva narave. Vse to v centru prikažejo z uporabo sodobne tehnologije, navidezne in obogatene resničnosti, zvočnih posnetkov, izobraževalnih in klasičnih eksponatov, kot so amfore z ladij, orodje za pridobivanje koral in tudi koralni nakit. Do otoka Zlarin lahko pridete z redno trajektno progo Jadrolinije iz smeri Šibenika, Vodic, Prvića Šepurina in Prvića Luke, vožnja pa traja okoli pol ure. Trajekt pristane na pomolu, ki velja za najdaljši pomol hrvaških otokov. Poleti se lahko na otok, kjer so avtomobili prepovedni, pripeljete tudi s taksi čolnom.