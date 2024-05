Kljub dežju je točno opoldne v barvitih pelerinah zaplesalo okoli 2500 maturantov z več ljubljanskih gimnazij in srednjih šol. Dijake po različnih slovenskih krajih je povezal program Radia Slovenija International, ki se zdaj že tradicionalno javlja v živo s prizorišč v tujini in Sloveniji. Od srednješolskih klopi so se poslovili s tradicionalno četvorko, ki jo je v ritmih Straussove operete Netopir, skupaj zaplesalo okoli 4000 udeležencev.