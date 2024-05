Ogulinova je dolgoletna predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, ki se je nedavno preimenovala v Zvezo Anita Ogulin in ZPM. Kot so v predsedničinem uradu zapisali v sporočilu za javnost, je bila Ogulinova vrsto let zadnje pribežališče za premnoge pozabljene otroke in družine. Bila je ustanoviteljica fundacije predsednika republike Pustimo jim sanje, mentorica na otroških parlamentih, vzgojiteljica, pedagoška vodja na letovanjih, taborih in izletih. Ustanovila je tudi štipendijski sklad za revne otroke pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, s čimer je omogočila izobraževanje številnim otrokom iz družin s finančnimi težavami. Ogulinova je avtorica in soavtorica številnih programov, med katerimi izstopajo Avtobus sreče, Nikoli sam, Botrstvo v Sloveniji, Boom počitnice ter projekt Mladi in Evropa.