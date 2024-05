Glavni namen nacionalnega tedna prostovoljstva, ki ga organizira Slovenska filantropija, je ozaveščanje najširše javnosti o vlogi in pomenu prostovoljstva. Po vsej državi v ta namen potekajo dogodki, na katerih prostovoljske organizacije predstavijo svoje delo in možnosti vključevanja v prostovoljstvo. V torek, 21. maja 2024, bodo v Kočevju podelili tudi nagrade na področju prostovoljstva. Osrednji dogodek v Ljubljani bo v četrtek, 23. maja, ko se bo na Prešernovem trgu predstavljalo okoli 80 prostovoljskih organizacij in 500 prostovoljcev iz vse Slovenije, ki bodo svoje aktivnosti predstavili med 13. in 17. uro. Na dogodku bodo tako vsi, ki jih prostovoljstvo zanima dobili informacije od prostovoljcev in mentorjev.