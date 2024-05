Potem ko sta v zadnjih dveh sezonah lige ABA Crvena zvezda in Partizan o prvaku odločala na zadnji, peti tekmi finala, je bilo podobno mogoče pričakovati tudi to pot. A razpletlo se je drugače. Čeprav je bil Partizan na vseh treh tekmah blizu, je bila Crvena zvezda enostavno premočna in je prišla do sedmega naslova prvaka v jadranskem tekmovanju.

Nunnally udaril Lazarevića

Kot je to v ligi ABA že v navadi, brez incidentov ni šlo. A to pot ne na parketu, temveč zunaj njega. Potem ko je na drugi tekmi v eni izmed akcij pod košem igralec Partizana James Nunnally prijel košarkarja Crvene zvezde Stefana Lazarevića za vrat, je ta ob menjavi ekip na dopoldanskem treningu pred tretjo tekmo na hodnikih beograjske Arene od Američana zahteval pojasnilo. Prišlo je do prerivanja, v katerem je je Nunnally Lazarevića s pestjo udaril v obraz. Ta zaradi posledic na tretji tekmi ni igral, Nunnallyja pa v ekipo ni uvrstil trener Željko Obradović. Srbski mediji so objavili tudi posnetke varnostnih kamer, na katerih je vidno prerivanje, ne pa tudi, kako se je vse skupaj začelo; o tem imata, kakopak, obe strani drugačno zgodbo.

Zvezdi je torej pred 20.000 navijači Partizana uspelo ekspresno zaključiti finalno serijo, kar je močno zmotilo tako igralce kot trenerja Obradovića. »Težko rečem kaj pametnega. Rezultat v zmagah ni realen kazalnik moči. Imeli smo ekipo za precej boljše rezultate v letošnji sezoni, a nekaj enostavno ni funkcioniralo,« je povedal košarkar Partizana Danilo Anđušić. »Trening pred tekmo sem namerno zaključil hitreje, da se igralci ne bi srečali. Ko so mi povedali, kaj se je zgodilo, mi je postalo slabo. Odločitev, da Nunnally ne igra, je bila moja. Nimam razloga, da ne bi verjel njegovi razlagi, a enostavno po vsem skupaj ni bil z mislimi pri košarki. Znova pošiljamo v svet grdo sliko. Kakor vem, je Lazarević izjemen fant. Pravijo pa, da manjka del posnetka, na katerem se vidi, kako se je vse skupaj začelo. S tem se ne bom ubadal, naj se drugi. Si pa enostavno ne želim, da se še kdaj ponovi kaj podobnega,« je bil glede dogodkov pred tekmo oster Željko Obradović, ki je opozoril še na nekatere stvari na tekmah. »Po prvi finalni tekmi mi je bilo jasno, da na nekatere stvari ne moremo vplivati. Neverjetno je, kaj se je dogajalo. Upam, da so to odgovorni v ligi ABA opazili. V zadnjih dveh sezonah evrolige smo bili šesti in 11., Zvezda pa 16. in 11. To pojasni marsikaj. Težko je verjeti, da je takšna razlika med tekmami v evroligi in ligi ABA.«

Dos Santos slavil z metlo v rokah

Najkoristnejši igralec (MVP) finala je postal brazilski košarkar pri Crveni zvezdi Yago dos Santos, ki je na slavju po tekmi ves čas v rokah držal metlo in s tem še dodatno zbodel Partizan. »Ni bilo lahko dobiti obeh tekem na domačem igrišču, kaj šele tretje v gosteh. Igrali smo proti odlični ekipi z vrhunskim trenerjem. A psihično smo bili izjemno pripravljeni in trdno odločeni, da po hitrem postopku zaključimo finalno serijo. Za nami ni najlažja sezona, a se že obračamo k prihodnji, v kateri želimo biti boljši predvsem v evroligi,« je povedal trener Crvene zvezde Janis Sferopulos. Prvak lige ABA si je zagotovil mesto v evroligi v prihodnji sezoni, trener Partizana Obradović pa je prepričan, da bo v njej znova mesto tudi za ekipo Partizana. »Prepričan sem o tem. To si zaslužimo po vsem, kar smo pokazali v evroligi, po tradiciji in po tem, kar smo dali evropski košarki.«