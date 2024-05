Vsa ta leta sem se zgražal nad hrvaškim zavračanjem arbitražne odločitve in tudi same arbitraže, ki jo je bila sopodpisala, kar pa ji ni v ničemer zmanjševalo veljavnosti, in se čudil amorfnemu odzivanju Junckerja, predhodnika von der Leynove na čelu Evropske komisije, ki je ponavljal in ponavljal poziv obema stranema k implementaciji razsodbe, celo ko jo je bila Slovenija že povsem uveljavila. Da bi izrecno nagovoril Hrvaško k enakemu ravnanju, niti slučajno. Prevagalo je pač osebno prijateljevanje s hrvaškim premierjem Plenkovićem. Zato sem bil vesel koraka, za katerega so se bili odločili prizadeti slovenski ribiči, prepričan v to, da bo ESČP razsodilo njim v prid in s tem končno dopovedalo Hrvaški, katera je meja na morju s Slovenijo, ki je mednarodno veljavna.

Res da nisem pravnik, a 13 let parlamentarnega dela, ko moraš ves čas zakonodajnega procesa vijugati med političnimi željami in ustavnopravnimi okvirji, ti da, hočeš nočeš, nekaj pravnega znanja in razumevanja. Nenazadnje sem prejel potrditev Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope o skladnosti velike Mestne občine Koper z Evropsko listino o lokalni samoupravi, po večletnem sporu s takratnim (Šturmovim) ustavnim sodiščem, ki si je z vsemi kremplji prizadevalo, da bi jo razdelili na več manjših občin.

Toliko, da povem, da nisem niti malo sumil, da se bo zgodilo to, kar se je z našimi ribiči.

Vzel sem si čas in podrobno prebral razsodbo ESČP. Da se je izreklo za nepristojno ocenjevanja veljavnosti in pravnih posledic arbitraže – pazimo: globe so ena od pravnih posledic – me ni pretirano začudilo in sem takoj pomislil, da je bilo za tovrstno odločanje morda bolj pristojno sodišče Evropske unije. Toda v nadaljevanju sprejme tezo Hrvaške, da je po njenem pravu »meja jasno določena in da zato pritožniki ne morejo trditi, da niso vedeli, da bo njihov vstop v sporne vode imel za posledico manjši prekršek in s tem izrečeno kazen«. Pri tem utemeljevanju sodišče zabrede v dve kontradiktornosti: s priznanjem Hrvaški, da ima po svoji zakonodaji mejo »jasno določeno« – mimogrede, enostransko! – dezavuira arbitražo, s čimer negira prvotno trditev, da ni pristojno ocenjevanja njene veljavnosti in pravnih posledic. Obenem prizna, da so ribiči vstopili v »sporne vode«, s čimer demantira »jasno določeno« mejo. A najhuje je, da ne upošteva dejstva, da ribiči lovijo v vodah, ki so po slovenski zakonodaji, ki izhaja iz implementacije arbitražne odločbe, »jasno določene« kot teritorialno slovensko morje.

Čeprav ne vidim jasnega izhoda iz vse te pravno-politične kolobocije, ki nam jo je dodatno zakuhala prejšnja Janševa vlada, ko je dovolila, ne da bi vsaj poskusila preko Evropske komisije ali sodišča EU ustaviti ter odložiti vso zadevo, ko sta se Hrvaška in Italija dogovorili o razdelitvi Jadrana v njuni ekonomski coni (s čimer je ostala Slovenija brez »junctiona« oziroma neposrednega stika ali povezave z mednarodnimi vodami), vlado pozivam, da v luči razsodbe ESČP in v duhu dobrega sosedstva poišče s Hrvaško dogovor o preklicu vseh kasni, tako našim kot hrvaškim ribičem, in stori vse, kar je treba, da se o uveljavitvi arbitraže nekdo enkrat za vselej izreče, ali sodišče EU, sicer pa VS OZN.

Aurelio Juri, Koper