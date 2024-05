Iskanje predsednikovega naslednika

Petdnevno žalovanje, prenos oblasti na podpredsednika države in ministrskih poslov na jedrskega pogajalca so včeraj v Iranu kazali na to, da se je država žalovanja za v helikopterski nesreči preminulim predsednikom Ebrahimom Raisijem in zunanjim ministrom Hosseinom Amirjem Abdollahianijem lotila tako z dolžno pieteto kot z aktiviranjem ustaljenih postopkov za nepričakovane dogodke tovrstne narave.