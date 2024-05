»Slovenija odločno podpira delo Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) in pozdravlja napredek pri preiskavi razmer v Palestini,« je na omrežju X zapisalo zunanje ministrstvo. Dodalo je, da je odgovornost ključnega pomena za preprečevanje grozodejstev in zagotavljanje miru.

Glavni tožilec ICC Karim Khan je, kot smo že poročali, danes zahteval izdajo naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, obrambnega ministra Joava Galanta in treh visokih predstavnikov Hamasa - Jahje Sinvarja, vodje Hamasa v Gazi, Ibrahima al Masrija, poveljnika brigad Al Kasam, in Ismaila Hanije, vodje političnega urada Hamasa, - zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, storjenih v napadu na Izrael 7. oktobra in ofenzivi v Gazi.

Do odločitve Khana sta kritična tako Izrael kot Hamas. Izraelski zunanji minister Izrael Kac je zahtevo tožilca označil za zgodovinsko sramoto in naznanil, da bo Izrael ustanovil poseben odbor za boj proti prizadevanjem tožilca ICC, da bi pridobil nalog za prijetje. Hamas je medtem opozoril, da zahteva Khana enači žrtve z agresorjem.