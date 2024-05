Tekmovanje Slovenia LAGS Battle 2024 je privabilo tako ljubiteljske kot profesionalne bariste iz vse Slovenije, ki so se pomerili v treh kategorijah: za zeleni, rdeči in črni lonček. V prvi kategoriji je zmagala Tjaša Rogelj iz okolice Ljubljane, v drugi Andrej Horvat iz Maribora, v tretji pa Luka Bergles iz Radovljice. Slovenia LAGS Battle 2024 ne promovira le spretnosti baristov, temveč prispeva tudi k dvigu kavne kulture in znanja s tega področja pri nas.