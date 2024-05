Taquería​ El Califa de Leon v Ciudadu de Mexicu ponuja štiri vrste mesnih takosov, ki stanejo od 2,90 do 4,50 evra, plačati pa jih je mogoče le z gotovino. Glavni kuhar Artur Rivera Martínez pravi, da je čar njegovih jedi v kakovostnem mesu in njihovi preprostosti, saj jih sestavljajo le tortilje ter rdeča in zelena omaka ter okusno meso. V ponudbi so takosi iz govejega zrezka, svinjskih kotletov, govejih reber in tanko narezanega govejega fileja, začinjenega samo s soljo in malo limete.