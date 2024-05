Anketa v ZDA iz aprila je pokazala, da skoraj polovica Američanov (47 odstotkov) manj pogosto hodi v restavracije, 45 odstotkov jih je zmanjšalo naročanje dostave, 60 odstotkov pa jih več kuha doma. Podobno je pokazala tudi raziskava v Kanadi, kjer redkeje obeduje zunaj 82 odstotkov ljudi. Promocije in popusti so glavni motivatorji za obisk restavracij, priljubljeni pa so tudi kuponi in programi zvestobe. Večina anketirancev (87 odstotkov) je včlanjena v vsaj en program zvestobe, medtem ko jih polovica meni, da so najpomembnejši programi popustov tisti, ki jih ponujajo v supermarketih.