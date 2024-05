Od leta 2017, ko je bil obtožen spolne zlorabe, se namreč ni pojavil na platnih ali v gledališču, lani pa ga je sodišče nato spoznalo za nedolžnega po vseh obtožbah spolnega napada. Izjave o podpori so za The Telegraph podali igralski kolegi, ki jih je spodbudilo predvajanje dokumentarca Spacey Unmasked. Dvakratni oskarjevec je zanikal obtožbe o neprimernem vedenju, ki so bile predstavljene v dokumentarcu. »Prevzemam polno odgovornost za svoje preteklo vedenje in dejanja, ne bom pa prevzel odgovornosti ali se opravičil za stvari, ki si je nekdo izmišljeval o meni,« je dejal.