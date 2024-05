Serija bo postavljena v 30. leta 20. stoletja v New Yorku, spremljala pa bo zasebnega preiskovalca, »ki se je prisiljen spopasti s svojim preteklim življenjem kot eden in edini superjunak v mestu«. Spider-Man Noir se je v stripu prvič pojavil leta 2009 in je ena izmed mnogih alternativnih različic Spider-Mana oziroma Petra Parkerja. Lik, na kratko imenovan tudi Noir, se je pojavil v z oskarjem nagrajenem animiranem filmu Spider-Man: Into the Spider-Verse, glas pa mu je posodil Cage. Noir bo Cageeva prva redna vloga v TV-seriji in drugi Marvelov superjunak, ki ga bo igral, saj je pred tem upodobil tudi Johnnyja Blaza oziroma Nevidnega jezdeca v filmu Nevidni jezdec iz leta 2007.