Da predsedniških volitev v skladu z zakoni zaradi vojne ne bo in da zato Volodomir Zelenski ostaja na položaju tudi po izteku mandata, sicer uživa široko podporo javnosti. »Za Ukrajince je prednostna naloga zmaga v vojni, nato pa volitve. Zato ne dvomijo v legitimnost Zelenskega,« je za britanski BBC dejal vodja kijevskega Mednarodnega inštituta za sociologijo Anton Hrušetski.

Zelenski je lani ocenil, da bi bilo med vojno neodgovorno razmišljati o volitvah in je pozval k enotnosti. »Odločiti se moramo, da je zdaj čas obrambe, čas boja, od katerega je odvisna usoda države in ljudstva,« je dejal in poudaril, da je to čas, ko mora biti država združena in ne razdeljena.

Dvom v legitimnost Zelenskega zaradi izteka mandata, s tem pa tudi v ukrajinsko demokracijo, pa pričakovano izpostavlja Moskva.

Zelenskemu je sicer podpora z okoli 90 odstotkov ob začetku ruske invazije padla, a mu sedaj glede vodenja države v teh težkih vojnih časih še vedno zaupa okoli 65 odstotkov Ukrajincev, navaja BBC, ki izpostavlja tudi ovire povsem praktične narave za izvedbo volitev.

Rusija namreč zaseda okoli petino Ukrajine, več kot sedem milijonov Ukrajincev pa je bilo prisiljenih zapustiti domovino. Na bojiščih se medtem bori več sto tisoč vojakov.