Ukrep zoper Argentino je napovedal španski zunanji minister Jose Manuel Albares. "Nesprejemljivo je, da predsednik na obisku v Španiji žali Španijo in španskega predsednika vlade, kar je v nasprotju z vsemi diplomatskimi običaji in najbolj osnovnimi pravili sožitja med državami," je dejal minister.

Milei, ki se v Madridu ni srečal s predstavniki državnih oblasti, je s svojo opazko verjetno komentiral preiskavo Sanchezove soproge Begone Gomez zaradi suma korupcije in domnevnega trgovanja z vplivom. Premier iz vrst socialistov je to sicer označil za neutemeljeno blatenje in napade z desnice ter zavrnil pozive k odstopu.

Milei je bil eden od slavnostnih gostov strankarskega dogodka, ki se se ga na navdušenje zbranih udeležila tudi voditeljica skrajne desnice v Franciji Marine Le Pen. Video nagovor sta opravila tudi italijanska premierka Giorgia Meloni in njen madžarski kolega Viktor Orban.

Vox je shod v Madridu organiziral pred prihajajočimi junijskimi volitvami za Evropski parlament.