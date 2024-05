Olimpija je kriva za dolgočasno prvenstvo

Triintrideseto slovensko nogometno prvenstvo je bilo zaradi velike premoči Celja po razburljivosti boja za prvaka eno najbolj dolgočasnih. Glavni krivec je vodstvo Olimpije na čelu s predsednikom Adamom Deliusom, direktorjem Igorjem Barišićem in športnim direktorjem Goranom Boromiso. Nemški lastniki so po lanski šampionski sezoni z dvojno krono v nasprotju z zdravo nogometno logiko odpustili karizmatičnega španskega trenerja Alberta Riero in ga dobesedno porinili v naročje konkurenci.