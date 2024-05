Modna revija je znana tudi po tem, da so manekenke, kot so Adriana Lima, Naomi Campbell in Bella Hadid, v živo pospremili tudi nastopi Rihanne, Taylor Swift, Shawna Mendesa in Justina Bieberja. Modna revija naj bi se zgodila jeseni, natančen datum še ni znan. Leta 2019 so dogodek, ki je prvič potekal v New Yorku leta 1995, odpovedali, saj so se nameravali posvetiti razvijanju nove podobe znamke. Naj še omenimo, da je Victoria's Secret lani predstavila dokumentarni film z naslovom Victoria's Secret World Tour.