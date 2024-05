Ackermann je potem, ko je bil gostujoči oblikovalec visoke mode Jean Paul Gaultier, postal prvi kreativni direktor znamke Canada Goose. Blagovna znamka, ustanovljena leta 1957 v Torontu, je ena vodilnih svetovnih proizvajalk luksuznih oblačil za različne podnebne razmere in visoko intenzivne dejavnosti. Ackermann, ki so ga poimenovali novi Yves Saint Laurent, je zavrnil nasledstvo in naj ne bi zgolj oblikoval linije izdelkov, temveč tudi dvignil kreativno estetiko znamke. Njegov sedež bo še naprej ostal v Parizu, od koder bo skupaj s predsednikom in izvršnim direktorjem Danijem Reissom vodil podjetje v povsem nove čase.