Da sta cena na eni in kupna moč na drugi strani odločujoča pri nakupu električnega avtomobila, je vidno v Sloveniji. Lanska prodaja se je ustavila pri številki 4304, kar je pomenilo zgolj 8,8 odstotka celotnega trga, že danes pa je jasno, da so se visokoleteče napovedi o elektrificirani Sloveniji izjalovile. Pa nista edini težavi previsoka cena vozil in slaba infrastruktura. Večji problem se zdi, da se ljudi z električnimi avtomobili posiljuje. Seveda je prijaznost do okolja pomembna, a saj so danes okolju prijazni tudi različni hibridi, vozila na plin ter konec koncev tudi bencinsko gnani avtomobili, ki so na slovenskih tleh prodajna uspešnica, saj so lani predstavljali 56 odstotkov celotnega trga. Dizelskih nismo omenili z razlogom, pa čeprav bodo, smo prepričani, tudi čez desetletje našli svoje mesto pod soncem.

Posiljevanje smo omenili z razlogom. Celo Mate Rimac, trenutno eno najbolj vročih imen v svetu avtomobilizma, je dejal, da se tako zakonodajalci kot proizvajalci trudijo, da bi avtomobili na električni pogon postali prevladujoči, kar je med ljudmi povzročilo določeno mero odpora, poleg tega pa si ljudje na vrhu želijo biti nekaj posebnega, zato stavijo na analogne tehnologije in vozila z motorji z notranjim zgorevanjem. Kot primer je izpostavil svoj električno gnani superšportni avtomobil nevera. Načrtovali so, da jih bodo izdelali 150, prodali pa so jih le nekaj več kot 50. »Leta 2016 je bila elektrika kul, a se je to do danes spremenilo. Regulatorji in nekateri proizvajalci ustvarjajo takšen pritisk, da so se želje spremenile. Vsiljujejo nam stvari, ki jih nočemo. To pa v ljudeh vzbuja odpor,« je dejal hrvaški poslovnež. Posledica? Najverjetneje konec proizvodnje nevere.

Seveda to ne pomeni konca električnih avtov. Nasprotno. Še vedno gre za izjemno rešitev za (pri)mestno vožnjo, ko pa se posameznik odpravi na daljšo relacijsko vožnjo, se pojavijo težave. Nekateri nujno načrtovanje, kje se ustaviti za polnjenje in za koliko časa, vzamejo v zakup, spet drugim pa se zdi narobe svet, da se na avtocesti ne morejo peljati dovolj dinamično ter se v Istro in nazaj odpeljati brez obiska polnilnice. Seveda bo električnih avtov na cestah vse več, a bo preteklo še veliko časa, da bodo v prometu prevladujoči. Če sploh.