Nezaslišana krivica mednarodnemu pravu v posmeh

Z Evropskim sodiščem za človekove pravice, ki zanika razsodbo drugega mednarodnega (arbitražnega) sodišča in trdi, da je sredinska meja v Piranskem zalivu veljavna, čeprav hkrati ugotavlja, da nima pristojnosti glede arbitraže in reševanja meddržavnih odprtih mejnih vprašanj, je nekaj hudo, hudo narobe. Pa še pravice do pritožbe ni. Kaj se dogaja v Evropi? Je to nevednost? Pozabljivost? Nestrokovnost? Korupcija? Sprevržena realpolitik?